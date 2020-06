Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a afirmat ca Guvernul are de gand sa-și duca planul la capat pentru ca Romania sa indeplineasca condițiile de aderare la zona euro. "Evident, sunt 5 criterii pe care trebuie sa le respectam pentru a putea adera la zona euro. Toate aceste criterii sunt criterii care…

- Banca Mondiala vorbește despre "cea mai profunda" recesiune de la al Doilea Razboi Mondial. Numarul de state ale caror economii vor avea de suferit in acest an prefigureaza cea mai grava criza economica din ultimii 150 de ani, potrivit institutiei. Numarul persoanelor amenintate de saracie extrema,…

- Cifra de afaceri a comerțului cu amanuntul a scazut in aprilie, a doua luna a starii de urgența, cu 22,3% fața de luna martie, ca urmare a diminuarii vanzarilor la carburanți (-35,1%), produse nealimentare (-22,3%) și produse alimentare, bauturi si tutun (-15,5%), potrivit datelor Institutului Național…

- A doua economie a UE inregistreaza cea mai mare scadere din ultima jumatate de secol și ramane in recesiune Economia Frantei s-a contractat mai putin decat s-a estimat initial in primul trimestru din 2020, dar inregistreaza cea mai mare cadere din ultimii peste 50 de ani și ramane in recesiune. Potrivit…

- Spania introduce un venit minim garantat de 462 de euro pe luna, pentru cei mai saraci locuitori, a caror stare financiara fragila a fost agravata de pandemia de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Persoanele cu varsta intre 23 si 65 de ani si cu active mai mici de 16.614 euro, excluzand…

- Conform unei estimari publicate astazi de Banca Centrala a Frantei, PIB-ul va inregistra o cadere de aproximativ 6% in primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent.Specialiștii avertizeaza ca doua semestre la rand de declin economic inseamna recesiune.Potrivit unei anchete realizate…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, a inregistrat o crestere cu 12,6%, in termeni nominali, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate…

- CHIȘINAU, 7 apr - Sputnik. Proiectul ”Purtatorul necunoscut al stindardului”, pregatit cu prilejul a 75 de ani de la Marea Victorie și care povestește in formatul realitații virtuala despre arborarea stindardelor și steagurilor Armatei Roșii pe Reichstag, va fi prezentat marți. Autorii au…