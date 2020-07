Stiri pe aceeasi tema

- Economia SUA a inregistrat in trimestrul doi din 2020 cel mai sever declin de la Marea Recesiune, a anuntat joi Departamentul american al Comertului, in urma colapsului cheltuielilor gospodariilor si a investitiilor companiilor, in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters.Potrivit…

- Renault raporteaza cele mai mari pierderi din istorie in prima jumatate a anului, din cauza pandemiei. Modelul electric Zoe, singurul care a crescut in vanzari Grupul auto francez Renault a raportat joi pierderi nete record de 7,3 miliarde de euro in primul semestru din 2020, din cauza impactului pandemiei…

- Economia franceza se va contracta cu 11% in acest an din cauza crizei coronavirusului, a declarat marți ministrul Finanțelor, Bruno Le Maire, citat de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Franța a impus unul dintre cele mai stricte blocaje din Europa la jumatatea lunii martie și a inceput sa elimine…

- Stațiunea Balneara Nicolina din Iași, printre cele mai cautate stațiuni din Europa, este inchisa pe perioada nedeterminata din cauza pandemiei de coronavirus. De pe data de 16 martie s-au sistat toate activitațile medicale. Nicoleta Balașel, directorul Stațiunii Balneare, spune ca zilnic primește apeluri…

- Franța a fost prima piața majora din Europa care a anunțat datele despre inmatriculari pentru luna martie, in contextul in care piața auto s-a prabușit din cauza pandemiei de coronavirus. Inmatricularile de mașini noi au scazut in Franța cu 72% in martie comparativ cu perioada similara a anului trecut,…

- Franta incheie oficial luni perioada stricta de izolare care a durat 54 de zile din cauza coronavirusului, dar multe restrictii raman in vigoare, relateaza dpa. Francezii vor putea acum sa iasa din case fara sa aiba la ei o declaratie pe proprie raspundere cu privire la motivul pentru care se afla…

- Cel mai bogat om din Europa a pierdut suma impresionanta de 30 de miliarde de dolari in perioada pandemiei. Suma este considerata fiind cea mai mare pierdere pe care cineva a suferit-o in perioada acesta, potrivit calculelor realizate de Bloomberg, citat de Mediafax.

- Campionatele Europene de Natatie, programate la Budapesta in perioada 11-24 mai, au fost amanate pentru 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, anunța news.ro.Potrivit Ligii Europene de Natatie (LEN), acestea se vor desfasura in perioada 10-23 mai 2021, tot in capitala Ungariei. Citește…