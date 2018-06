Stiri pe aceeasi tema

- In Italia poti achizitiona orice produs de lux (copie) cum ar fi Hermes, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Burberry, fara probleme. Dar, conform unui studiu acest fenomen a luat amploare in toata Europa.

- Uber a anunțat ca lanseaza in Europa servicii de ride-sharing cu biciclete electrice, primul oraș fiind Berlin, informeaza Reuters. Compania vrea sa extinda in lunile urmatoarele numarul de orașe europene in care serviciile vor fi disponibile. Declarațiile au fost facute la Berlin de șeful companiei,…

- Vladimir Putin face pe niznaiul și declara ca Rusia nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana, informeaza BBC. Remarcile sale vin inaintea vizitei in Austria, prima calatorie a liderului de la Kremlin intr-o țara din Europa de Vest in ultimele 12 luni. Vladimir Putin a declarat pentru postul austriac…

- Cel puțin noua imigranți au murit in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alți 35 au decedat dupa ce ambarcațiunea in care calatoreau s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, informeaza presa internaționala, citata de Mediafax. Noua imigranți, inclusiv șase copii, care se indreptau…

- Adunarea Generala a Federației Barourilor din Europa (FBE) a luat act cu deosebita ingrijorare despre existența protocolului semnat de SRI cu Parchetul General, in 2009, cand procuror general era Laura Codruța Kovesi. Adunarea Generala a Federației Barourilor din Europa, care cuprinde 250 de asociații…

- Persoanele care denunța incalcari ale dreptului Uniunii (whistleblowers) vor beneficia de un nivel de protecție ridicat, ca urmare a noii propuneri legislative prezentate luni de Comisia Europeana. ”Prin aceasta, se vor stabili standarde noi aplicabile la nivelul intregii UE, se vor crea canale sigure…

- Romania isi va respecta angajamentele asumate cu institutiile financiare internationale de a mentine deficitul sub 3%, iar masurile luate in anul 2018 vor asigura atat pentru acest an cat si in viitor o crestere economica sustenabila, a declarat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la intalnirea…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit raportului “World Economic Outlook”, publicat marti și citat de Ager de institutia financiara internationala. Conform documentului referitor la perspectivele…