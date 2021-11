Economia DUDUIE, noi o ducem tot mai rău - Eurostat anunță că România are cea mai MARE CREȘTERE a PIB din UE Romania are cea mai mare creștere economica in trimestrul III, in comparație cu perioada similara a anului trecut, de 8%, conform datelor furnizate marți de Eurostat. Romania este urmata de Ungaria, cu o creștere de 6,1%, de Lituania cu 6% și Danemarca cu 5,4%. Creșterea economica a Poloniei este de 5,3%, Germania 2,5%, Franța 3,3% iar Italia 3,8%. Oficiul pentru statistica al UE nu furnizeaza date despre mai multe țari, printre care Irlanda, Grecia, Slovacia sau Estonia. In UE, PIB-ul a crescut cu 2,1% și ocuparea forței de munca a crescut cu 0,9%. In trimestrul al treilea din 2021,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

