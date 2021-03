Economia digitală, estimată până la 16% din PIB la nivelul anului 2019 (studiu) Aportul economiei digitale in anul 2019 a fost estimat pana la 16% din PIB, daca se are in vedere digitalizarea din sectoare precum agricultura sau cel public, iar conform definitiei restranse, contributia economiei digitale la formarea PIB este estimata la 8,6% la nivelul anului 2019, cifra prin care Romania se situeaza sub media UE, insa relativ in linie cu tarile vecine, potrivit unui studiu ANIS, realizat de Ernst & Young.



Totodata, doar sectorul IT&C - servicii a generat in 2019 o valoare adaugata bruta de 12,3 miliarde de euro, cu o contributie de 5,5% in PIB.

Sursa articol: agerpres.ro

