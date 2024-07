Stiri pe aceeasi tema

- Acționarii marilor companii din Rusia au incasat de la societațile lor miliarde de dolari, sub forma de dividende SUA și aliații sai au impus sancțiuni extinse Rusiei, ca reacție la invazia din Ucraina. Economia s-a ajustat insa, la noile condiții și a intrat intr-o logica de razboi. Exportatorii ruși…

- Presedintele rus Vladimir Putin este pregatit sa opreasca razboiul din Ucraina printr-o incetare negociata a focului care recunoaste liniile actuale ale frontului, spunand in acelasi timp ca este pregatit sa lupte in continuare daca Kievul si Occidentul nu raspund, au declarat patru surse rusesti pentru…

- B1.ro Ministrul rus al Apararii, Andrei Belousov, a declarat, marți, ca principalul obiectiv al Rusiei este sa caștige razboiul din Ucraina cu pierderi cat mai mici de vieți omenești. Belousov a vorbit despre pierderea vieților omenești Andrei Belousov a fost propus de Vladimir Putin pentru Ministerul…

- Vladimir Putin l-a pus pe Serghei Șoigu la carma invaziei din 2022, el avand ordin sa cucereasca Kievul in doar cateva zile. Dupa doi ani, președintele rus și-a demis ministrul apararii ca sa lanseze o cu totul alta misiune in Ucraina, respectiv, sa faca in așa fel, incat tot mai șubreda mașinarie de…

- Principala sarcina a Rusiei este de a obtine victoria pe campul de lupta din Ucraina cu pierderi minime de trupe, a declarat marti Andrei Belousov, nominalizat de presedintele rus Vladimir Putin pentru functia de ministru al apararii in locul lui Serghei Soigu, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Demiterea lui Serghei Soigu din fruntea Ministerului rus al Apararii arata ca Vladimir Putin e „disperat”, a susținut Vedant Patel, purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA. Vedant Patel a declarat ca decizia lui Vladimir Putin de a-l schimba pe Șoigu cu Andrei Belousov, economist de profesie,…

- Alegerea unui economist ca ministru al apararii in Rusia arata cat de departe merge Moscova pentru a-si reforma economia astfel incat sa raspunda necesitatilor de razboi, a afirmat luni consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, informeaza Agerpres, care preia Reuters."Rusia isi asaza aproape…

- Vladimir Putin l-a inlocuit duminica pe Serghei Șoigu cu Andrei Belousov in funcția de ministru al apararii, mutandu-l pe Șoigu in funcția de secretar al Consiliului de Securitate in locul lui Nikolai Patrușev. Aceste remanieri la nivel inalt in urma alegerilor prezidențiale din Rusia sugereaza cu tarie…