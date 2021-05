Stiri pe aceeasi tema

- Creștere economica spectaculoasa in T1/2021, depasind toate asteptarile, cu o crestere de 2,8% fata de T4/2020, care a fost un trimestru in care economia s-a descurcat onorabil. Potrivit INS, comparativ cu T1/2020, in primele trei luni din 2021, PIB-ul a scazut cu 0,2% pe seria bruta si nu a inregistrat…

- In luna martie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (+5,2%) mai mare decat in luna februarie 2021, anunța Institutul Național de Statistica. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (+5,4%), arata Mediafax.…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a revizuit în sus prognoza de creștere economica pentru acest an de la 4,3%, la 5%. În ceea ce privește 2022, acum estimeaza 4,8% (o creștere de 0,1 p.p. a prognozei).În ceea ce privește inflația, vede pentru finalul acestui…

- Romania a ocupat locul sase in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste productia de grau obtinuta anul trecut, cu un total de 6,41 milioane de tone. Recolta din 2020 a fost mai mica cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) fata de 2019, cand ocupam prima poziție. Motivul ține de seceta pedologica extrema,…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit, semnificativ, estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania, care va inregistra o crestere economica de 6,4%, arata cel mai nou raport al institutiei…

