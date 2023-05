Stiri pe aceeasi tema

- Produsul intern brut, o masura a tuturor bunurilor si serviciilor produse, a crescut cu un ritm anualizat de 1,1% in primul trimestru, a raportat joi Departamentul de Comert. Economistii chestionati de Dow Jones se asteptau la o crestere de 2%. Ritmul lent de crestere a urmat avansului de 2,6% al PIB…

- Economiștii consultați de Libertatea spun ca reducerile de cheltuieli anunțate de catre Adrian Caciu, ministrul finanțelor, nu vor avea efect, iar in final se va ajunge din nou la problema creșterii taxelor, la fel ca anul trecut. Romania a consemnat in primele doua luni ale acestui an un deficit bugetar…

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 a fost de 1.412.457 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,8% fata de anul 2021, arata datele provizorii (1) publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2022…

- Produsul Intern Brut este in creștere a anunțat Institutul Național de Statistica. Datele arata ca, in trimestrul patru, PIB-ul Romaniei a fost mai mare cu un procent fața de trimestrul trei din 2022.

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1% comparativ cu trimestrul III 2022; Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 4,6% pe seria bruta si de 4,9% pe seria ajustata sezonier; Atat seria bruta, cat si cea ajustata…

- In Republica Moldova crește numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. 28 600 de oameni au statut de șomer, cu 700 de persoane mai mult comparativ cu anul trecut, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea…

Peste 46.000 de oameni au fost ucisi in cutremurul care a lovit Turcia si Siria, iar bilantul este de asteptat sa creasca, in timp ce aproximativ 345.000 de apartamente din Turcia au fost distruse.