- Generalul Sir Roly Walker, noul șef al armatei britanice, a avertizat marți ca Marea Britanie trebuie sa fie pregatita pentru un posibil razboi in urmatorii trei ani impotriva unei „Axe a Raului”, formata din Rusia, China, Iran și Coreea de Nord, potrivit Sky News.

- Uniunea Europeana are in vedere boicotarea unei reuniuni a ministrilor de externe la Budapesta dupa mania suscitata de vizita premierului ungar Viktor Orban la presedintele rus Vladimir Putin, au declarat luni o serie de diplomati. Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, intentioneaza sa impiedice…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns luni in Beijing, unde a fost intampinat de președintele Chinei, Xi Jinping. Aceasta marcheaza a treia vizita neașteptata a lui Orban de cand Ungaria a preluat președinția rotativa a Uniunii Europene la inceputul lunii iulie. Saptamana trecuta, Viktor Orban…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea fi invitat la urmatorul summit de pace pentru Ucraina, a declarat liderul ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru Bloomberg, relateaza publicația independenta The Moscow Times.Totuși, Zelenski spune ca este puțin probabil ca liderul de la Kremlin…

- Ucraina considera ca un al doilea summit care sa analizeze propunerile Kievului pentru pacea cu Rusia ar putea fi gazduit de o tara din Sudul global, a declarat vineri un inalt oficial, citat de agentia de presa Interfax-Ukraina. Peste 90 de tari au participat la primul summit din Elvetia saptamana…

- Summitul pentru pace organizat de Volodimir Zelenski in Elveția a fost menit sa demonstreze sprijinul lumii pentru Ucraina și sa sublinieze izolarea Rusiei. A facut exact contrariul. Rusia nu a fost invitata. China nu a trimis o delegație. Alte țari importante care ar putea influența Kremlinul – inclusiv…

- Xi Jinping va vizita Franța, Ungaria și Serbia saptamana viitoare, prima data in ultimii cinci ani. Vizita vine in contextul in care China incearca sa evite un razboi comercial cu UE, pe fondul criticilor tot mai crescande legate de spionaj și sprijinul pentru Rusia in Ucraina.

- Bancile chineze refuza tranzacții cu cele rusești. Se intampla acest lucru dupa ce Statele Unite au amenințat ca ar putea impune sancțiuni sistemului bancar din China, țara pe care o acuza ca alimenteaza efortul de razboi al Moscovei. Situația ii afecteaza, in special, pe micii exportatori și fluxurile…