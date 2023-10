Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși construiește noua strategie de lupta cu traficul de persoane. In prezent, țara noastra e pe primul loc in Uniunea Europeana in privința femeilor și copiilor care cad victime acestui flagel. Anual, 7.000 de persoane, la nivel european, se confrunta cu astfel de probleme.

- „In contextul in care sute de mii de soferi raman fara polite la finalul anului, era vitala protejarea consumatorilor si mentinerea accesibilitatii asigurarilor auto. Tarifele RCA pot varia semnificativ de la o companie de asigurari la alta, iar uneori aceste tarife pot deveni prohibitiv de mari pentru…

- ”Executivul a adoptat in sedinta de joi, 5 octombrie 2023, actul normativ necesar prelungirii cu 3 luni, pana la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de prima maxime de asigurare RCA practicate de asiguratori la data de 28 februarie 2023”, a transmis, joi, Ministerul Finantelor…

- Directorul general al uneia dintre cele mai importante companii ungare a facut un apel pentru aderarea la zona euro, dupa ce politicile premierului Viktor Orban au generat una dintre cele mai grave crize economice din Uniunea Europeana in ultimele 12 luni, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Tarile membre UE au respins luni o noua inasprire a normelor depoluare pentru gazele de esapament ale automobilelor particulare, estimand ca acest lucru risca sa franeze investitiile constructorilor in vehiculele electrice, informeaza AFP. Incepand din 1992, Uniunea Europeana a inasprit progresiv limitele…

- Pe 30 noiembrie 2023, va fi implementtat primul sistem PET intr-un dispozitiv automat de colectare a ambalajelor, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Sistemul Garanție-Returnare este cel mai mare proiect din sectorul public și privat din țara, iar pentru inițierea lui au fost alocate peste…

- In aceasta toamna, la București, vor avea loc mai multe consultari intre reprezentanții Guvernului și cei ai Academiei Romane privind stabilirea cotelor de urs brun care vor putea fi sacrificate in 2024. Prezent astazi, la Iași, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca nu vor fi schimbari pentru…

- Proiectul Neptun Deep va contribui la viitorul securitatii energetice in Romania si in regiune si va avea o contributie la bugetul de stat estimata in valoare de aproximativ 20 miliarde de euro, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom."Neptun Deep este un proiect strategic atat pentru…