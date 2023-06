Economia chineză menține o tendință de redresare In luna mai 2023, valoarea producției din China a continuat sa creasca, prețurile marfurilor s-au menținut la un nivel stabil, economia chineza avind o tendința de redresare, arata datele prezentate de Biroul Național de Statistica. In luna aprilie a.c., Indicele Producției de Servicii a crescut cu 11,7% fața de aceeași perioada din 2022. Valoarea adaugata a intreprinderilor industriale de mari Citeste articolul mai departe pe noi.md…

