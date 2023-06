Stiri pe aceeasi tema

- Biroul programului spațial cu echipaj uman al Chinei a lansat marți nava spațiala cu echipaj uman Shenzhou-16, cu trei taikonaut la bord, catre stația sa orbitala naționala. Lansarea a avut loc la ora 09:31, ora Beijingului (04:31, ora Moscovei), de la portul spațial Jiuquan din nordul țarii. "Shenzhou-16"…

- Un tribunal chinez a condamnat un cetațean american in varsta de 78 de ani la inchisoare pe viața pentru spionaj, scrie The Guardian.John Shing Wan Leung, rezident permanent in Hong Kong, a fost reținut in aprilie 2021 de catre serviciile de securitate chineze. Sentința sa a fost anunțata luni de tribunalul…

- Comerțul exterior al Chinei a menținut o tendința buna de creștere in primul trimestru al anului in curs. Exporturile de mașini electrice, baterii cu litiu și celule solare au realizat o creștere totala de 66,9%. Volumul de creștere a depașit cu 100 miliarde de yuani fața de anul trecut, contribuind…

- India urmeaza sa devina cea mai populata tara din lume – la mijlocul anului 2023 – si sa depaseasca China cu aproape trei milioane de locuitori, potrivit unor estimari publicate miercuri de catre ONU, relateaza AFP. Populatia indiana va fi de 1,4286 miliarde de locuitori, iar a…

- India urmeaza sa devina cea mai populata tara din lume - la mijlocul anului 2023 - si sa depaseasca China cu aproape trei milioane de locuitori, potrivit unor estimari publicate miercuri de catre ONU, relateaza AFP. Populatia indiana va fi de 1,4286 miliarde de locuitori, iar a Chinei de 1,4257 de locuitori,…

- Apple s-ar afla in discuții cu furnizorii sai pentru a muta producția de MacBook-uri in Thailanda, compania dorind sa-și extinda in continuare procesele de producție in afara Chinei, din cauza incertitudinilor cauzate de situația geopolitica actuala. Cel puțin asta informeaza surse ale celor de la Nikkei…

- FMI preconizeaza o crestere cu 5,2% a PIB-ului gigantului asiatic in acest an, o performanta facuta posibila de o normalizare treptata a activitatii in urma ridicarii restrictiilor anticovid in decembrie, dupa manifestatii fara precedent. ”Aceasta revenire viguroasa inseamna ca China urmeaza sa reprezinte…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau chinez, Xi Jinping, aflat in vizita la Moscova, continua marți, 21 martie, discuțiile, dupa o intrevedere de peste patru ore pe care au avut-o luni. Inainte de intalnirea cu liderul de la Kremlin, Xi Jinping a fost primit de premierul rus, Mihail Mișustin,…