Economia chineză a înregistrat cel mai lent ritm de creștere din ultimul an. Cauzele declinului Economia chineza a inregistrat, in perioada iulie-septembrie 2021, cel mai lent ritm de crestere din ultimele 12 luni, din cauza crize imobiliare si a penuriei de electricitate care afecteaza lanturile de aprovizionare, informeaza AFP. Datele oficiale publicate luni arata ca Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat un avans de 4,9% in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, dupa o crestere de 7,9% in trimestrul al doilea si un avans de 18,3% in primul trimestru. De la un trimestru la altul, economia chineza a inregistrat o crestere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

