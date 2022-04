Economia Chinei a crescut cu 4,8% în primul trimestru, depăşind aşteptările analiştilor, în pofida restricţiilor legate de Covid-19 Analistii anticipau ca PIB-ul chinez va avasa cu 4,4%. Investitiile in active fixe au crescut cu 9,3% fata de un an in urma, depasind asteptarile privind o crestere de 8,5%. Investitiile in productie au urcat cu 15,6% in primul trimestru fata de un an in urma, iar infrastructura a inregistrat o crestere de 8,5% in aceeasi perioada. Productia industriala a avansat in martie cu 5%, depasind prognoza de crestere de 4,5%. Cu toate acestea, vanzarile cu amanuntul au scazut in martie cu 3,5%, peste asteptari, fata de aceeasi luna a anului trecut. Analistii chestionati de Reuters au anticipat o scadere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

