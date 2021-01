Economia, ca un vi(ru)s

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Teatrului Național din București, Ion Caramitru, a anunțat joi, in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX , ca s-a vaccinat impotriva COVID-19 . „Am fost vaccinat astazi, la ora 09:15. A fost foarte bine. Am fost la Buftea, abia acolo am gasit loc, la un spital de pe strada Studioului. A…

- Ministrul Energiei: “Clienții vor fi automat transferați in piața concurențiala, la cel mai mic preț”. Deși cu intarziere, autoritatile fac lumina in scandalul facturilor uriase la energia electrica! Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei vrea sa prelungeasca pâna pe 31 martie 2021 perioada în care pot fi încheiate contracte de furnizare a energiei electrice astfel încât clienții casnici sa beneficieze de prețul din oferta concurențiala, potrivit…

- Companiile de furnizare Enel au incurajat consumatorii casnici sa accepte oferte din piata concurentiala inca din 2017, astfel incat, in prezent, peste doua milioane de clienti sunt deja pe piata libera, beneficiind de un pret fix la energia electrica pentru 12/24 de luni, potrivit unui comunicat…

- Economia incepe sa iși revina la nivel mondial, un trend care se manifesta de mai mult timp, cum am tot aratat in saptamanile trecute. In momentul de fața, la nivel european Elveția este cea din varful cursei, reușind sa inregistreze cea mai dinamica creștere din ultimii 40 de ani, de 7,2% din PIB.…

- Inspirata, radicala organica Vandana Shiva s- a pronunțat in mod curajos impotriva insidiosului „Great Reset” pus in circulație de Klaus Schwab, Bill Gates și restul elitei capitaliste globale. Ea avertizeaza intr-un nou interviu ca „Marea Resetare este despre menținerea și imputernicirea unei mașini…

- Expertul ONU, Calin Georgescu, invitat de Horia Alexandrescu, la Canal 33, a dezvaluit mecanismele secrete ale Forumului Economic Mondial de la DAVOS, locul in care miliardarii lumii pregatesc MAREA RESETARE a LUMII. Cunoscutul diplomat a indemnat telespectatorii sa caute pe site-ul de la DAVOS planul…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Alegerile din America n-au fost intre Trump și Biden. Ele au reprezentat doar ocazia potrivita pentru o confruntare la camp deschis intre doua opțiuni cardinale pentru viitorul omenirii. Pe de o parte, este vorba despre ideile „marii resetari” care se ticluiesc de cațiva ani…