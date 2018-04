Stiri pe aceeasi tema

- Economia Turciei a inregistrat o crestere de 7,4% in 2017, o evolutie spectaculoasa dupa avansul de 3,2% inregistrat in 2016, arata cifrele oficiale publicate joi de Institutul National de Statistica (TurkStat). "Un succes considerabil", a declarat ministrul turc al Economiei, Nihat Zeybekci,…

- Investitiile nete realizate in economia Romaniei au insumat anul trecut 77,96 miliarde lei, fiind in crestere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS).”In anul 2017, comparativ cu anul 2016, investitiile nete realizate in economia nationala…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, fata de anul anterior, transmite News.ro . Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, comparativ cu anul 2016, acesta fiind cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- Produsul Intern Brut - PIB - pe anul 2017 a crescut cu 7% fața de anul 2016. În trimestrul IV din 2017, PIB a crescut cu 0,6% fața de trimestrul anterior și cu 7% fața de același trimestru din 2016, arata datele transmise miercuri de Institutul Național de Statistica (INS). Produsul Intern…

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 2,5% in 2017, acesta fiind cel mai puternic avans inregistrat de economia zonei euro in ultimii zece ani, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat), care confirma estimarile analistilor, informeaza…