- Economia Arabiei Saudite a crescut cu 3,9% in ritm anual in primul trimestru din 2023, potrivit primelor estimari guvernamentale privind produsul intern brut real, publicate duminica, scrie Reuters. Activitațile non-petroliere au crescut cu 5,8% in primul trimestru fața de anul precedent, a precizat…

- Cresterea de 4,5% a PIB-ului, publicata marti de Biroul National de Statistica al Chinei, marcheaza cel mai mare avans dupa cel din primul trimestru al anului trecut – cand economia Chinei a urcat cu 4,8% – si este mai buna decat prognoza de 4% dintr-un sondaj Reuters. Fata de trimestrul precedent,…

- Institutul National de Statistica a revizuit in scadere la 4,7- avansul economiei romanesti in 2022, de la 4,8- anterior, potrivit datelor provizorii 2 publicate vineri. Produsul intern brut in trimestrul IV 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1-, comparativ cu trimestrul III 2022, iar fata de…

- Pretul mediu in UE al produselor agricole in ansamblu a crescut semnificativ (26%) pentru aceeasi gama de produse, intre trimestrul patru din 2021 si trimestrul patru din 2022. Totusi, este un ritm mai redus de crestere fata de nivelul din trimestrul precedent (avans de 30% intre trimestrul trei din…

- Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistica, PIB-ul estimat pentru anul 2022, conform datelor preliminare, a constituit 272,6 miliarde de lei, in descreștere, in termeni reali, cu 5,9% fața de anul 2021. Produsul Intern Brut (PIB) in trimestrul IV al anului trecut a insumat 74,8 miliarde…

