ecomTEAM 2021: 5 motive pentru care să nu ratezi unul dintre cele mai importante evenimente din comerțul electronic Specialiștii eComerce-ului romanesc urca pe scena evenimentului ecomTEAM pe 21 și 22 aprilie, in cadrul celei de-a 11-a ediții a uneia dintre cele mai mari conferințe de profil. Intr-un format cu totul aparte, va punem la dispoziție instrumente de networking virtual ce reușesc sa compenseze lipsa interacțiunii offline, workshop-uri croite pentru nevoile antreprenorilor din ecommerce-ul anului 2021 și paneluri de discuții cu cele mai fierbinți subiecte ale momentului, toate acestea cu ajutorul platformei de evenimente virtuale IC Events, dezvoltata de catre InternetCorp. De ce sa… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

