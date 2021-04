Stiri pe aceeasi tema

- Indicii BET si BET-TR au urcat, in primele 3 luni ale acestui an, cu peste 14%, iar in ultimele 12 luni cresterile au fost de 46,7% pentru BET si, respectiv, de 54,4% pentru BET-TR, conform unui raport lunar al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In raport se mentioneaza ca piata de capital din Romania…

- Sectorul de e-commerce din Romania va creste, in 2021, cu cel putin 30%, dupa ce anul trecut valoarea a fost de 5,6 miliarde de euro, conform cifrelor oficiale publicate, recent, de GpeC si Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO), in cadrul unui webinar organizat de Postis, primul start-up LogTech…

- Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a crescut cu 17,7% de la finalul lunii februarie 2020 si pana la finalul lunii trecute, iar aproape un sfert din acest ritm de crestere, de peste 4 puncte procentuale, a fost realizat…

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 1 martie, actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Actiunile Agrolandvor…

- Romgaz este cel mai mare producator și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania a fost admisa la tranzacționare, pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE), în anul 2013. Acționar principal este statul român, cu o participație…

- Safetech Innovations (SAFE), companie romaneasca de securitate cibernetica, a debutat la Bursa de Valori București (BVB) in data de 29 ianuarie, pe piața AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB. „Suntem incantați de intrarea Safetech pe scena Bursei de Valori București…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca actiunile societatii de securitate cibernetica Safetech Innovations vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Actiunile Safetech Innovations vor fi tranzactionate sub simbolul SAFE”, arata…