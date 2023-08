EcoMaraton de ecologizare pe Valea Arieșului La sfarșitul lunii trecute, in perioada 24-29 iulie, s-a incheiat cu succes eco-evenimentul verii, un maratonul de ecologizare de pe Valea Arieșului organizat de Asociația iPlant.Today din Sebeș, in colaborare cu Asociația Apuseni Spirit din Campeni și aplicația EcoVoce, dezvoltata de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Conform celor transmise de catre organizatori, evenimentul a reunit aproximativ […] The post EcoMaraton de ecologizare pe Valea Arieșului first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

