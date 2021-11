Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, parteneriatul va aduce tehnologia SMR in Romania, pozitionand tehnologia SUA ca lider in cursa globala pentru implementarea SMR. Acordul comercial va include o uzina NuScale cu 12 module, care va crea initial peste 6.000 de locuri de munca in SUA si Romania, cu potentialul de…

- Presedintele Biden si presedintele Iohannis al Romaniei vor anunta astazi planul de a construi o centrala mica de reactoare modulare (SMR), prima de acest fel, in Romania, in parteneriat cu US NuScale Power. Prin acest proiect, se aduce cea mai recenta tehnologie nucleara civila intr-o parte critica…

- Ecologiștii ii cer lui Cioloș sa spuna public daca aparține sau colaboreaza cu servicii secrete straine sau romanești: ”Partidul Ecologist Roman urmarește cu multa atenție evoluția uneia dincele mai severe crize politice din ultimii 30 de ani! In condițiile incare nici puterea și nici opoziția…

- Industria auto europeana incearca sa intoarca publicul si guvernele impotriva Euro 7, ridicand temerile ca noile standarde dure vor paraliza vanzarile si vor ameninta locurile de munca, se precizeaza intr-un document informativ al Grupului de campanii Transport & Environment (T&E), citat de site-ul…

- Australia primeste ajutor de la Marea Britanie si Statele Unite pentru a construi submarine nucleare. In acelasi timp, Brazilia construieste deja un submarin cu propulsie nucleara care ar putea ajunge in apa inainte de 2030. Cele doua tari sunt intr-o competitie pentru a deveni prima tara din emisfera…

- Jumatate dintre romani consuma zilnic carne și preparate din carne, iar 75% dintre ei sunt dispuși sa plateasca mai mult pentru carnea de la țara. In același timp, unul din patru romani considera carnea de vita mai prietenoasa pentru sanatate, potrivit Mediafax. Peste 90% dintre romani consuma…

- 60% dintre romani au un animal de companie, iar 20% spun ca detin animalele de companie de cel putin doi ani, se arata intr-un studiu Reveal Marketing Research, remis, marti, AGERPRES. Potrivit documentului citat, cainele este cel mai comun animal de companie detinut la nivelul gospodariilor din mediul…

- Un institut de cercetare din Statele Unite este pe cale sa atinga un punct de cotitura in fuziunea nucleara. Un experiment recent la National Ignition Facility din SUA sugereaza ca "aprinderea", punctul in care energia eliberata prin fuziune este mai mare decat cea furnizata de laserul care inițiaza…