China, cel mai mare producator și consumator mondial de carbune, și totodata marele poluator al lumii, a autorizat redeschiderea acestor mine, pe o perioada de un an. Este vorba de 15 mine de carbune cu o capacitate anuala combinata de 43,5 milioane de tone. Amplasate in provinciile din nord, inclusiv Shanxi și regiunea Xinjiang, aceste mine […]