A venit și vremea ca fotbalul sa intre in „anchetele climatice" la care indeamna neobosit activista suedeza Greta Thunberg. Orice poate fi pus in relație cu oprirea incalzirii globale și schimbarile climatice. Cel mai popular sport din lume, fotbalul are o amprenta de carbon departe de a fi neglijabila. In timp ce summit-ul COP26 se deschide […]