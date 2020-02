Stiri pe aceeasi tema

- Un nou termen pentru trecerea la televiziunea digitala. Ministrul Economiei si Infrastructurii, Anatolie Usatii, a declarat ca procesul va fi finalizat in luna mai, nu la intai martie, cum promiteau autoritatile anterior.

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau organizeaza in parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Locala Bacau evenimentul „Proiecte prioritare pentru zona urbana funcționala a Bacaului”, marți 18 februarie 2020, ora... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agentia de presa iraniana Fars a anuntat sambata ca Statele Unite ii blocheaza accesul la website dupa ce ar fi introdus domeniul institutiei de presa pe lista sa de sanctiuni, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Un purtator de cuvant al Fars a declarat ca domeniul este blocat "de cateva ore".Fars…

- Agentia de presa iraniana Fars a anuntat sambata ca Statele Unite ii blocheaza accesul la website, informeaza DPA. Un purtator de cuvant al Fars a declarat ca domeniul este blocat "de cateva ore". Fars a fost informata printr-un e-mail ca Oficiul de Control al Activelor Straine (OFAC) al Departamentului…

- Procesul de debirocratizare a invatamantului preuniversitar a inceput cu reducerea numarului de hartii pe care trebuie sa le intocmeasca. In primul rand, din portofoliul profesorului ramane cu cateva documente. Pana in acest semestru, portofoliul profesorului avea cinci capitole, fiecare cu mai multe…

- ECOTIC, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, a lansat campania naționala de informare „Fii la tine-n țara la fel ca afara”. Agenția pentru Protecția Mediului Bacau, ne informeaza purtatoarea de cuvant a instituției, Maria Ionos, susține și se implica in campanie. Scopul campaniei…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit la sud-vest de provincia indoneziana Aceh de pe insula Sumatra, marti, la o adancime de 20,3 kilometri, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters. Agentia indoneziana de meteorologie si geofizica a indicat pe Twitter ca seismul a avut…

- Un an nou cu probleme vechi: Situația ecologica reala din Republica Moldova / Un an nou, probleme vechi. Experții de mediu trag semnale de alarma și spun tot mai des ca avem nevoie de politici de stat in vederea protejarii mediului inconjurator, dar și de o educare a societații, lucru care nu se…