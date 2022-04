Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pictat la mijlocul lui martie o imensa fresca la Paris in sprijinul ucrainenilor care se confrunta cu invazia rusa, artistul francez Christian Guemy alias C215 a mers in Ucraina pentru a aduce putina alinare prin operele sale realizate pe zidurile oraselor devastate.

- Bulgaria are in sfarsit un guvern care acorda atentie schimbarilor climatice, si nu doar pentru ca un viceprim-ministru a fost pus in mod special la conducerea acestui sector, ci pentru ca toate actiunile sale, in orice domeniu, sunt astfel concepute. Aceasta tara este angajata si intr-un dialog…

- O masca sculptata rara din secolul al XIX-lea, apartinand tribului Fang din Gabon, a fost vanduta sambata la licitatie in Franta pentru suma de 4,2 milioane de euro, in pofida protestelor din timpul licitatiei a unor gabonezi care au cerut "restituirea" acesteia tarii de origine, relateaza AFP.

- La 18 martie 2022, este marcata editia cu numarul 15 a Zilei mondiale a somnului, potrivit worldsleepday.org . Aceasta este programata in fiecare an, in ziua de vineri care precede echinoctiul de primavara. Ziua mondiala a somnului este, in prezent, promovata de Societatea Mondiala a Somnului, organizatie…

- Peste 10.000 de persoane care au fugit din Ucraina de la invazia rusa au intrat pana acum in Franta, a anuntat Ministerul de Interne de la Paris, citat de AFP. O mare parte dintre acestea au venit in ultimele 24 de ore.

- Eduard Novak, ministrul Sportului, a afirmat ca s-a întâlnit luni cu Christian Prudhomme, directorul general al Tour de France, pentru a discuta despre posibilitatea organizarii Marii Bucle cu plecare de la Bucuresti.Acest lucru ar fi ca o punte peste timp, un fapt istoric ce ar marca…

- Premiile Lumieres sunt acordate de presa internationala de film, iar aceasta a fost cea de-a 26-a editie. Anamaria Vartolomei a fost desemnata castigatoarea premiului pentru cea mai buna actrita, devansand nume mari din cinematografia franceza, precum Sophie Marceau sau Virginie Efira. De asemenea,…

- Noul președinte al Interpol, generalul Ahmed Nasser Al-Raisi, din Emiratele Arabe Unite, este ținta unei noi plangeri pentru „tortura” și „act de barbarie”, depusa marți, 18 ianuarie, la Paris, la departamentul pentru crime impotriva umanitații din Parchetul Antitero (PNAT). Ahmed Nasser Al-Raisi, care…