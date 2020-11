Ecologista Paula Seling preocupată de viitorul planetei! ”Merg la cumpărături cu plasele mele. Vânzătoarele cred că sunt nebună” Abordarea ecologica a traiului sau nu este o fița pentru artista. Prin acțiunile sale de lupta pentru bunurile comune, incearca sa puna umarul la salvarea planetei, in plus, economisește și ceva banuți, de la facturi ori cumparaturi. ”Merg la cumparaturi cu plasele mele. Vanzatoarele ma considera nebuna. «Va zgarciți la cateva pungi?», par sa-mi spuna. Acasa, am investit in panouri solare și incerc sa gasesc soluții pentru reducerea deșeurilor de orice fel. Nu mananc animale de mai mult de zece ani. Sunt ierbivore pe acesta planeta care traiesc mult și bine, spre exemplu elefantul. Nu port piele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pe 28 ianuarie implinesc 3 ani de cand am vorbit cu medicul sa fac analizele. Aveam o oboseala si am inceput cu un RMN. Mi-am facut si CT. Analizele mi-au iesit bune, cu o infectie, dar eu am mici infectii. A venit doctorul la mine si mi-a zis ca am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marti m-a…

- Creatorul de moda a facut o serie de de investigatii in Romania, care au fost transmise cardiologului care l-a operat in urma cu mai multi ani. Medicul l-a chemat de urgența la spital pentru a face teste suplimentare (teste de efort, ecografii etc) și, se pare, va mai dura pana cand juratul de la ”…

- Ani de zile designerul a fost neobosit, mereu pe drumuri, și nu s-a menajat ajungand sa aiba probleme de sanatate. Iata ca acum cunoscutul Catalin Botezatu a ajuns din nou pe mana medicilor, de data aceasta a specialiștilor din Turcia, din Istanbul, unde s-a dus la control. Designerul și juratul...…

- Lungu, sportiv respectat, cu un palmares impresionant in ring, laudabil, inca in activitate, la 46 de ani, și-a incercat norocul și in acesta afacere in care ne spune ca s-a implicat personal, chiar și in rețeta bauturii. ”A ieșit o bautura nesperat de buna. Nu da palpitații sau acid, e fara taurina…

- People's Movement Party Chairman, Eugen Tomac says it is essential to have money for all pensioners and also to find instruments to save jobs in this period, and the budget must be built according to today's realities."The PSD [ Social Democratic Party] has reached its limit of mockery of…

- Fotoreporterii Click! au suprins casa unde artistul și prezentatoare TV iși vor crește copilul. Este vorba despre o vila din Cernica, in valoare de 300.000 de euro. Citește și: Cum arata Gina Pistol in cel de-al doilea trimestru de sarcina. Iubita lui Smiley a iesit la cumparaturi pentru casa…

- Bianca Dragușanu parca nu mai scapa de belele, bine unele facute cu mana ei. Dupa ce anunța impacarea cu Alex Bodi, acum s-au desparțit iar. Și totul in urma dezvaluirilor facute de Alex. Bianca Dragușanu și telenovela cu Alex Bodi Dupa o relație cu celebrul Catalin Botezatu, un mariaj cu Victor Slav,…

- Catalin Botezatu e știut drept barbatul la care ravnește orice femeie din Romania. Inconjurat mereu de doamne și domnișoare frumoase, celebrul designer a dat din casa, dupa ce a fost intrebat cum arata femeia care ar putea sa-i stea alaturi pana la adanci batraneți.