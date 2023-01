Stiri pe aceeasi tema

Craniile se gaseau intr-un pachet care urma sa fie trimis prin curier catre Statele Unite, au declarat autoritatile locale, vineri. Craniile au fost descoperite impachetate in folie de aluminiu, intr-o cutie de carton, la Aeroportul International Queretaro, in centrul Mexicului, potrivit unei declaratii…

Un viscol mortal a lovit Buffalo, New York, in ziua de Craciun, blocand oamenii in mașini, provocand pene de curent si crescand bilanțul victimelor vremii rele care lovește Statele Unite, scrie Reuters.

Austria va incepe sa simta pe propria piele prețul pentru umilirea Romaniei privind aderarea la Schengen. Un colos cu afaceri de peeste un miliard de euro trece la masuri radicale.

Shane MacGowan, solistul trupei punk britanice The Pogues, cunoscuta mai ales pentru cantecul de Craciun cu versuri insultatoare "Fairytale of New York", a fost spitalizat, a anuntat sotia sa pe Twitter, informeaza AFP.

Un nou avion supersonic dezvaluit de un designer spaniol ar putea sa ne ajute sa traversam Atlanticul la viteze de neuitat. Oscar Vinals a proiectat conceptul The Hyper Sting, care ar putea ajunge de la Londra la New York intr-un timp uimitor de 80 de minute, anunța khaama.com.

Doi politisti din New York si inca un barbat au reusit sa salveze un om care a cazut pe sine intr-o statie de metrou din Manhattan, dupa ce au reusit sa- scoata din calea unei garnituri de tren, relateaza AP, citat de news.ro.

Cantareata americana Mariah Carey si gemenii ei, Monroe si Moroccan, in varsta de 11 ani, au dat startul noului sezon al sarbatorilor de iarna din Statele Unite, informeaza revista People.

Cel putin 38 de persoane au fost ranite sambata intr-un incendiu la New York, care ar fi putut izbucni de la o baterie litiu-ion, precum cele care se gasesc la trotinetele electrice, au declarat oficiali pentru mass-media americane, relateaza AFP.