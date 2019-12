Ecograf 4D de ultimă generaţie, la maternitatea ploieşteană Violeta Stoica Fondurile alocate de catre Ministerul Sanatații, sub semnatura fostului ministru Sorina Pintea (PSD), au contribuit, in cursul acestui an, la dotarea cu aparatura ultraperformanta a multor spitale din sistemul sanitar de stat din județul Prahova. Indiferent de culoarea politica a primarilor localitaților prahovene, fostul ministru al Sanatații s-a ținut de cuvant și a direcționat sumele necesare pentru innoirea dotarii cu echipamente medicale in unitațile sanitare cu paturi. Zeci de milioane de lei au ajuns in spitalele prahovene, pentru achiziția de aparatura, cea mai mare suma… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

