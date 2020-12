Stiri pe aceeasi tema

- O eclipsa totala de soare a intunecat cerul asupra Argentinei si Chile. Eclipsa a inceput luni in jurul pranzului (in jurul orei 16:00 GMT) deasupra orasului Saavedra de pe coasta Pacificului din Chile, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Umbra lunii s-a mutat mai tarziu spre sud-est prin Pucon…

- Mii de turisti si oameni de stiinta care s-au deplasat in regiunea chiliana Araucania (sud) pentru a asista luni la o eclipsa totala de Soare ar putea vedea acest spectacol impiedicat de norii si ploile care cadeau sambata, noteaza AFP, potrivit news.ro. Previziunile meteorologice indica o probabilitate…

- Cred ca toata lumea a observat ca anul acesta a fost unul atipic. Pe plan global, nu numai la noi, acest an a fost diferit de toti ceilalți, probabil de la 1945 incoace, aș indrazni sa spun. Și nu ma refer la un teritoriu anume, ci la intreaga planeta. Nu la cetațenii diferitelor state, ci la cetațenii…

- Dupa o dezvoltare lunga de șapte ani, un reactor de fuziune experimental din Regatul Unit (UK) a fost pornit cu succes în premiera, obținând „prima plasma”: confirmarea ca toate componentele funcționeaza laolalta pentru a încinge hidrogenul gazos în starea de plasma…

- Romania trece la ora de iarna. Duminica noaptea, ceasurile se dau inapoi, ora 4,00 devenind ora 3,00. In ultima duminica din luna octombrie, in 2020 pe 25 octombrie, se incheie orarul de vara, care debuteaza in ultima duminica a lunii martie, si se revine la diferenta de doua ore fata de timpul universal…

- O echipa de astrofizicienii din SUA a realizat una din cele mai exacte masuratori facute vreodata a cantitații totale de materie de univers, unul din misterele îndelungate ale cosmosului, relateaza MSN.Raspunsul, publicat luni în Astrophysical Journal, este ca materia constituie…

- Azi are loc echinocțiul de toamna, cand ziua este egala cu noaptea in orice loc de pe Pamant. Odata cu producerea acestui eveniment, marcam inceputul toamnei astronomice. Momentul reprezinta trecerea Soarelui din emisfera nordica in cea sudica.