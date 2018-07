Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul 21. Cand va avea loc unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astrale. Astronomul Bruce McClure a spus ca eclipsa totala de Luna ce va avea loc vara aceasta va dura o ora și 43 de minute, cu 4 minute mai puțin decat durata maxima a unei eclipse.…

- O eclipsa lunara totala este cauzata atunci cand Luna trece prin umbra Pamantului si are loc atunci cand Soarele, Pamantul si Luna sunt aliniate. O eclipsa totala de Luna este precum una solara dar de aceasta data noi, Pamantul, suntem cei ce eclipseaza Soarele si intreaga Luna este cufundata…