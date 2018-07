Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai lunga eclipsa totala de luna din acest secol va putea fi vazuta cu telescop performant, in zona Obeliscului din Alba Iulia, incepand cu ora 21.00. Observațiile sunt gratuie, iar pe langa Luna vom mai putea observa și planetele Venus, Jupiter, Saturn și Marte, daca vremea o va permite. 103 minute,…

- Luna Plina se formeaza in zodia Varsator pe data de 27 iulie 2018 și va fi insoțita de o Eclipsa totala de Luna. Luna Plina de acum se numește și luna sangerie deoarece astrul ceresc va avea culoarea roșie, asemenea sangelui. Eclipsa totala de luna va putea fi observata și din Romania. Fenomenul va…

- La 21:24 incepe eclipsa partiala, Luna incepe sa devina rosie. La 22:30, incepe eclipsa totala, Luna este complet rosie! La 23:21, are loc maximum din eclipsa totala de Luna, Luna este cea mai aproape de centrul umbrei Pamantului. La 00:13, se incheie eclipsa totala de Luna.…

- Cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul XXI, cu o durata totala de 102 minute, va putea fi observata la 27 iulie si va fi transmisa in direct din Namibia prin canalul sky-live.tv, informeaza vineri EFE. Transmisia in direct a acestei eclipse totale de Luna va fi realizata in colaborare cu proiectul…

- In luna iulie trebuie sa ne așteptam atat la schimbari pozitive, cat și la intamplari mai puțin placute. Eclipsa de luna nu va trece deloc neobservata. Deși nu toata lumea va putea vedea pe cer acest fenomen, se vor simți efectele la nivel psihologic, susțin specialiștii. Luna sangerie din iulie 2018…

- Eclipsa de Soare in Rac din 13 iulie 2018. Cum se schimba fiecare zodie. Eclipsele aduc in general schimari importante in viețile noastre. Astroogii sunt de parere ca nimic din ce se intampla in timpul unei eclipse, in zilele premergatoare și, mai ales, de dupa eclipsa, nu poate fi prea ușor.

- Luna sangerie din iulie 2018 va fi cea mai lunga eclipsa totala de luna a secolului, conform astronomilor. Eclipsa va dura o ora și 43 de minute, cu 40 de minute mai mult decat superluna de pe 31 ianuarie. Luna plina din iulie 2018 este, așadar, cea mai lunga eclipsa totala de luna a secolului XXI și…