Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai lunga eclipsa de luna a secolului are loc vineri seara. Patru ore va dura pana cand Luna va trece complet prin umbra pamantului. In timpul eclipsei, luna va capata o nuanța roșiatica, din cauza Pamantului catre trece printre Soare și Luna, conjunctura care face ca o parte din lumina solara,…

- Cea mai lunga eclipsa totala de Luna din acest secol va avea loc vineri noaptea. Momentul va dura o ora și 43 de minute si, daca va fi senin, se va putea observa cu ochiul liber din orice colt al tarii. Sase ore si 16 minute. Atât îi va lua Lunii sa intre si sa iasa…

- Teoretic, potrivit astronomilor, toti romanii ar trebui sa vada bine fenomenul daca cerul este senin. Eclipsa totala de luna se produce atunci cand corpul ceresc se afla la 180 de grade de Soare, adica in partea opusa acestuia. In timpul unei eclipse de Luna, aceasta intra in umbra Pamantului incetul…

- La 21:24 incepe eclipsa partiala, Luna incepe sa devina rosie. La 22:30, incepe eclipsa totala, Luna este complet rosie! La 23:21, are loc maximum din eclipsa totala de Luna, Luna este cea mai aproape de centrul umbrei Pamantului. La 00:13, se incheie eclipsa totala de Luna.…

- Eclipsa de Luna din 27 iulie 2018. Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc în noaptea de vineri spre sâmbata și va fi vizibila și din România, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din București, care va fi deschis publicului…

- Una dintre cele mai spectaculoase eclipse de luna va avea loc in curand. Luna Plina si eclipsa de Luna ce vor avea loc pe 27 si 28 iulie vor reprezenta un fenomen aparte deoarece va fi cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul XXI, potrivit descopera.ro. Astronomul Bruce McClure a afirmat ca eclipsa…

- Luna iulie vine cu aspecte astrologice foarte importante pentru toate zodiile. Pe langa tranzitele lunare, acum vor avea loc doua eclipse, una de Luna și alta de Soare, cu puternic impact asupra tuturor. Pe data de 13 iulie 2018 va avea loc Eclipsa parțiala de Soare, iar pe data de 27 iulie 2018 va…