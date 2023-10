Eclipsa solară inelară din 14 octombrie și Luna nouă din Balanță. Cum sunt influențate zodiile Luna noua din Balanța aduce o eclipsa solara inelara pe data de 14 octombrie 2023, in zi de mare sarbatoare pentru credincioșii romani. De Sfanta Parascheva se petrece pe cer un fenomen astronomic rar și totodata un eveniment astrologic care influențeaza puternic zodiile.Eclipsa solara inelara din data de 14 octombrie 2023 este cea de-a doua din acest an și totodata ultima. Ea nu este vizibila din Romania, dar are influențe puternice asupra zodiilor, fiind un eveniment astrologic deosebit, așteptat cu nerabdare de pasionații acestui domeniu.Eclipsele sunt fenomene cerești stranii: se produc destul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan deține proprietați impresionante atat in Romania, cat și in Statele Unite ale Americii. Impresara a dezvaluit cat a cosat-o vila pe care a cumparat-o in Statele Unite ale Americii. Impresara deține o casa de lux in Statele Unite ale Americii, iar acum a dezvaluit suma fabuloasa pe care…

- Imaginile care au șocat Internetul! O exorcizare a avut loc in plina strada, in Statele Unite ale Americii. Totul a fost filmat, iar ce a urmat, a fost dincolo de imaginația oamenilor! Imaginile au facut inconjurul Internetului la puțin timp dupa ce au fost publicate.

- Soarele, sursa noastra primordiala de energie și caldura, a fost prezent de la inceputul timpurilor, ghidand civilizațiile și susținand viața pe Pamant. Cu toate acestea, abia in ultimele decenii am reușit sa captam și sa utilizam in mod eficient aceasta forța natura in beneficiul nostru direct. Panourile…

- Alexandra Dinu a lamurit tranșant relația pe care o are cu Bobby Paunescu, dupa ce presa a scris ca ar fi blond ape care miliardarul a pozat-o in patul sau, in casa de vacanța a familiei sale situata aproape de exclusivista stațiune italiana Positano. ”Nu avem nici o alta relație in afara de cea de…

- Viviana Sposub și George Burcea s-au desparțit dupa trei ani de relație, iar vestea a fost una neașteptata pentru toata lumea. Fosta iubita a actorului s-a afișat acum alaturi de alt barbat.Povestea de dragoste dintre Viviana Sposub și George Burcea, care a inceput la filmarile pentru „Ferma”, s-a incheiat…

- Situat langa coasta de vest a Americii de Sud la o altitudine de mai bine de 4.000 de metri, vastul platou Altiplano din deșertul Atacama, in apropiere de Munții Anzi, primește mai multa lumina de la Soare decat oricare alt loc de pe Pamant, scrie Washington Post. Platoul primește la fel de multa radiație…

- Rezolutia ONU a fost adoptata in urma unei dezbateri de urgenta solicitate de Pakistan in numele mai multor tari din Organizatia Cooperarii Islamice (OCI), care s-au aratat revoltate de incidentul din Suedia, in care a fost incendiata cartea sfanta a musulmanilor.Documentul a fost aprobat de 28 din…