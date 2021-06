O eclipsa partiala de Soare, cu acoperire foarte mica a discului solar, se va produce pe 10 iunie și va fi vizibila in jumatatea de nord a tarii. Joi, in jurul orei 13:00, ea va putea fi vazuta cel mai bine din Bihor si Satu Mare, apoi treptat va deveni vizibila și in Banat, Transilvania și Moldova. Fenomenul va avea o durata cuprinsa intre cateva minute si cel mult o ora si 18 minute, in functie de locul din care va fi observata. O fotografie cu zonele de unde aceasta eclipsa de soare va putea fi vazuta este disponibila pe site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din capitala.…