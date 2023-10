Eclipsă parțială de Lună, sâmbătă seara, în România Spectacolul astronomic este așteptat sa aiba o durata de 4 ore și 28 de minute, eclipsa atingand faza maxima timp de aproximativ o ora și 19 minute. Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu, acest spectacol lunar se va desfașura sambata seara, in timp ce Luna iși va gasi reședința cereasca in constelația Berbecului. Se anticipeaza ca evenimentul va oferi o privire rara asupra dansului cosmic dintre Pamant, Luna și Soare. Fazele eclipsei Fazele eclipsei parțiale de Luna vor incepe la ora 21:02, la aproximativ doua ore dupa rasaritul Lunii. In timpul etapelor inițiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

