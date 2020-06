Eclipsa inelara de Soare - 21 iunie 2020! Libertate sau restrictii? Cum sunt influentate zodiile! Suprapunerea Lunii noi peste Soare aduce entuziasm, initiativa, tentinda de a cauta placerea si de a ceda impulsivitatii si nelinistii. De aceea este indicat sa ai rabdare, sa fii precaut si sa ai o atitudine responsabila. Ai nevoie de flexibilitate si deschidere pentru a te adapta noilor schimbari generate si de contextual pandemic. Ce inseamna eclipsa inelara de Soare Ce inseamnade Soare Aceasta eclipsa inelara de Soare se formeaza in momentul in care Luna noua trece printre Pamant si Soare. Eclipsa solara este, insa, destul de puternica intrucat partea intunecata a Lunii acopera Soarele, din acesta ramanand… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

