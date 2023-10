Stiri pe aceeasi tema

- Luna plina in BerbecSemn de foc, pentru luna, semn de aer Balanta , pentru Soare, vapai si flacari energetice in viata noastra in minte, in suflet, in corpul fizic Astrologii spun ca astazi devin foarte evidente tiparele karmice, adica greselile repetate pe care le facem iar si iar, pentru ca le am…

- In anul 1999, Banca Naționala a Romaniei a emis o moneda cu valoare nominala de 500 de lei pentru a comemora celebrul eveniment astronomic - eclipsa de soare. Aceasta moneda este acum foarte cautata și se vinde la prețuri ridicate pe platformele de anunțuri online, fiind considerata o adevarata comoara.…

- Poliția din Ohio a lansat un videoclip cu camera corporala in care un ofițer impușca mortal o femeie insarcinata, pe Ta’Kiya Young.Poliția din Blendon Township, Ohio, a lansat vineri un videoclip de pe camera corporala a unui ofițer care impușca mortal o femeie. Aceasta ar fi accelerat mașina spre ofițer,…

- Cel mai bun loc pentru a admira ploaia de stele este locul cel mai intunecat, departe de lumina artificiala a oraselor.Fenomenul de stea cazatoare este dara luminoasa de pe cer este lasata de o particula care aprinde aerul, cand intra in atmosfera Pamantului. Particula de praf cosmic care arde in atmosfera…

- Celebra ploaie de meteori „Perseide” atinge varful de activitate in nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august. Cel mai bun loc pentru a admira ''ploaia de stele'' este locul cel mai intunecat, departe de lumina artificiala a oraselor.Fenomenul de stea cazatoare este dara luminoasa de pe cer…

- Metoda „ochelarii de soare uitați” presupune prezența a doi sau mai mulți hoți și este folosita in special pe la terase și restaurante. Unul dintre aceștia arunca o pereche de ochelari pe jos, iar daca turistul se intoarce sa ii ridice, un alt hoț ii fura repede ruscacul sau obiectele aflate pe masa.…

- A noua ediție a festivalului Electric Castle a inceput miercuri cu mii de oameni veniți la primele spectacole. Scena principala nu a fost deschisa, așa ca responsabilitatea pentru distracție a ramas pe “umerii” scenelor ceva mai mici. DJ precum San Holo, DJ Yoda și Cesar Merveille in scene precum Hangar,…

- Meteorologii au emis o atenționare de tip Cod Galben de canicula și disconfort termic ridicat și atrag atenția ca temperaturile vor fi cuprinse in general intre 34 și 37 de grade Celsius in Crișana, in sud-vestul Transilvaniei, in Oltenia, local in Banat și Muntenia. Cum sa faceți fața caldurii? beți…