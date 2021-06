Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa parțiala de soare, astazi in Romania. Ce trebuie sa știți daca doriți sa o priviți Eclipsa parțiala de soare, astazi in Romania. Ce trebuie sa știți daca doriți sa o priviți O eclipsa partiala de soare, cu acoperire foarte mica a discului solar, se va produce joi, fenomenul fiind vizibil doar…

- O eclipsa partiala de Soare, cu acoperire foarte mica a discului solar, se va produce joi, fenomenul fiind vizibil doar in jumatatea nordica a tarii, transmite Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu". "Pe 10 iunie se produce o eclipsa de Soare care se va vedea ca partiala din jumatatea de…

- Reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” susțin ca persoanele care vor sa priveasca eclipsa parțiala de Soare, care va fi vizibila joi din Romania, trebuie sa foloseasca filtre speciale.

- O eclipsa de Soare care se va vedea ca partiala din jumatatea de nord a tarii noastre se va produce pe 10 iunie, noteaza news.ro. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a anuntat ca eclipsa va incepe cel mai devreme la ora 13:17, in nord-vest, si va avea ca acoperire maxima 2,1% din…

- O eclipsa partiala de Soare, cu acoperire foarte mica a discului solar, se va produce pe 10 iunie și va fi vizibila in jumatatea de nord a tarii. Joi, in jurul orei 13:00, ea va putea fi vazuta cel mai bine din Bihor si Satu Mare, apoi treptat va deveni vizibila și in Banat, Transilvania și Moldova.…

- Eclipsa parțiala de Soare din 10 iunie va fi vizibila doar din partea de nord a țarii. Reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” au anunțat vineri orele la care eclipsa se va vedea din Romania. Cel mai devreme eclipsa incepe in nord-vestul extrem al țarii, potrivit agerpres.ro.…

- Eclipsa parțiala de Soare din 10 iunie va fi vizibila doar din partea de nord a țarii. Reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” au anunțat vineri orele la care eclipsa se va vedea din Romania.

- Eclipsa parțiala de soare din 10 iunie 2021 va fi vizibila in partea de nord a țarii. Potrivit observatorului astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”, in timpul eclipsei parțiale de soare va avea loc o acoperire foarte mica a discului solar. Observatorul Astronomic spune ca eclipsa parțiala de Soare, cu…