Eclipsă de Soare în România! Când se va produce! (VIDEO) Eclipsa de Soare in Romania! Este parțiala și se va produce pe 25 octombrie, la pranz. Așa ca tuturor iubitorilor de astronomie și nu numai le spunem cum sa fie pe faza! Probabil mulți dintre dumneavoastra sunteți nostalgici dupa celebra eclipsa de Soare din 11 august 1999. Aceea a fost ultima eclipsa totala de Soare din secolul al XX-lea și, implicit, din mileniul al II-lea, in anul 2000 neexistand eclipse totale de Soare. A fost cea de-a douazeci și una eclipsa (din 77), din seria Saros 145, daca nu știați. Iata ca acum toamna vine cu surprize pentru pasionații de astronomie. O eclipsa partiala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

