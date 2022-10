Eclipsa de Lună sângerie: Când e și ce eveniment important o eclipsează! Un fenomen astronomic semnificativ se va petrece curand: Eclipsa de Luna sangerie . Remarcabil e faptul ca atunci cand se va produce aceasta eclipsa va fi un eveniment de importanța majora. In dimineața zilei scrutinului parlamentar din 8 noiembrie, hotarator pentru stabilirea viitoarei componențe a Congresului SUA și, implicit, pentru viitoarele decizii la nivel planetar, cei care se vor trezi devreme vor avea ocazia sa asiste la prima eclipsa de Luna sangerie! In SUA, eclipsa din dimineața zilei de marți 8 noiembrie, din acest an, favorizeaza jumatatea vestica a Americii de Nord și Insulele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

