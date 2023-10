Eclipsa de Lună din octombrie ne va bucura cu un Jupiter extrem de luminos Pe 28 octombrie va avea loc o eclipsa parțiala de Luna. Ea va putea fi urmarita in totalitate din Europa, o parte din Asia și Africa. Creșterea va fi vizibila din America de Est, iar sfirșitul eclipsei – din Australia. Acesta este un fenomen astronomic in care doar o parte a Lunii se afla in umbra Pamintului. O eclipsa are loc atunci cind Pamintul se afla intre Soare și Luna, iar umbra lui c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

