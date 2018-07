Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai lunga eclipsa totala de Luna din acest secol va avea loc vineri noaptea. Momentul va dura o ora și 43 de minute si, daca va fi senin, se va putea observa cu ochiul liber din orice colt al tarii. Sase ore si 16 minute. Atât îi va lua Lunii sa intre si sa iasa…

- O eclipsa totala de Luna se va produce in noaptea de 27 spre 28 iulie, fenomenul putand fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute cand Luna inca nu a rasarit. Cea mai spectacloasa parte a eclipsei, intarea in umbra si traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din Romania,…

- Eclipsa totala de Luna din 2018, ce va avea loc pe 27-28 iulie, este unul dintre evenimentele fascinante pentru toti pasionatii de astronomie. Vizibila si din România, va fi cea mai lunga eclipsa totala de Luna din secolul XXI.

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucuresti, care va fi deschis publicului in intervalul orar 21.00 – 03.00. Fenomenul va…

- Eclipsa totala de luna din 27 iulie va putea fi vazuta prin telescop la Observatorul Astronomic și Planetariul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava. Cei interesați sint așteptați acolo de la ora 21.00. Conform unui comunicat al USV, eclipsa vizibila din Romania va incepe la ora 21.14. Aceasta…

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, cu conditia sa fie senin, e informatia de ultima ora transmisa de Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti, potrivit antena3.ro.

- In seara zilei de vineri, 27 iulie 2018, va loc cel mai important eveniment astronomic al anului vizibil din Romania: eclipsa totala de Luna. Va fi cea mai lunga eclipsa totala de Luna din secolul XXI, cu durata totalitatii de 1 ora si 42 minute.

- Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul institutiei bucurestene. Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra si traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din Romania. Luna…