Echitatie: Constanteanca Iulia Popescu a castigat cursa de calificare

Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul american Magnus Sheffield (Ineos) a castigat miercuri, in solitar, cursa Sageata Brabantului, care a avut loc pe distanta de 204,8 km, intre localitatile Leuven si Overisje, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ciclistul Sergio Higuita (Bora), campionul Columbiei, a castigat Turul Cataloniei, duminica la Barcelona, dupa etapa a 7-a, incheiata cu victoria italianului Andrea Bagioli (Quick-Step), transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uniunea Ciclista Internationala (UCI) a validat duminica, la o zi dupa victoria slovenului Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) in cursa Milano-Sanremo, posibilitatea instalarii unei tije telescopice la bicicletele de sosea, asa cum a facut rutierul sloven pentru coborarea de la Poggio, informeaza…

- Inotatoarea transgender Lia Thomas, de la Universitatea din Pennsylvania, a starnit indignare dupa ce concurat si a castigat cursa de 500 de yarzi (circa 457 metri) la campionatul universitar de natatie, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CS Municipal Satu Mare a invins-o pe FCC Baschet UAV Arad, cu 83-71, sambata, in derby-ul zilei in Liga Nationala de baschet feminin, in timp ce campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe e noul lider, potrivit Agerpres.CS Municipal Satu Mare a obtinut victoria in meciul din etapa a 20-a, al treilea succes…

- Slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) a castigat in stil de mare campion cursa clasica Strade Bianche din regiunea Toscana, dupa o evadare solitara cu 50 km inainte de sosirea la Siena, pe care plotonul nu a reusit s-o anihileze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a afirmat, luni, pe pagina sa de Facebook, ca nationala a pierdut o lupta (cu Spania), insa mai are de dus cateva pentru a se califica la Cupa Mondiala din 2023, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…