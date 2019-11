Un tratament personalizat, cu terapii invatoare cu eficiența maxima, al pacientului cu leucemie limfocitara cronica incepe cu un diagnostic molecular ce se poate stabili in centre de excelența, au atras atenția specialiștii in cadrul dezbaterii ”Imbunatațirea managementului LLC in Romania”, organizata joi, de asociația “Echitate in Sanatate” in parteneriat cu revista “Politici de Sanatate”. 3.200 The post ECHITATE IN SANATATE. Peste 3.000 de romani sufera de leucemie limfocitara cronica. Un diagnostic complex permite un tratament personalizat, cu beneficii maxime appeared first on Știri online,…