Echipele Under-18 si Under-16 ale Farului Constanta, noi victorii si conduc in clasament

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Under 18 a Farului Constanta s a calificat in semifinalele Cupei de Tineret.Antrenata de Stefan Sandu si Liviu Stefan, echipa de pe litoral a evoluat in sferturi pe terenul Poli Iasi U 18, in fata careia s a impus in urma loviturilor de departajare.Scorul la finalul timpului regulamentar a…

- Mijlocasul Dragos Nedelcu 26 de ani , marcatorul golului Farului Constanta in meciul din deplasare cu Rapid Bucuresti, incheiat la egalitate, 1 1, a fost inclus in echipa etapei a doua din play off si play out, formatie prezentata de Liga Profesionista de Fotbal. Dragos Nedelcu a marcat un gol spectaculos,…

- Saptamana trecuta, la un eveniment care s-a dorit a fi o gala a sportului iesean, primarul Iasului, Mihai Chirica, a laudat munca managerului Centrului de Copii si Juniori al Politehnicii Iasi, Cezar Honceriu. Discursul lui Chirica nu este insa deloc acoperit de fapte, rezultatele clubului de fotbal…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a realizat performanta de a incheia pe locul doi sezonul regular al Ligii Nationale. In ultima etapa a aceastei faze a competitiei, formatia de pe litoral a jucat in deplasare cu Rapid Bucuresti si a castigat cu 95 69. Pe sferturi, scorul in duelul Rapid ndash;…

- Faza semifinalelor Cupei Elitelor U16 este programata in dubla mansa, pe 29 martie si 5 aprilie.Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit meciul de fotbal dintre echipele Under 16 ale Farului Constanta si Progresului Spartac, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Elitelor U 16.Partida…

- Formatiile Under 18 si Under 17 ale Farului Constanta si au continuat meciurile din grupele Cupei de Tineret si, respectiv, Cupei Elitelor U17.Fotbalistii constanteni au primit vizita echipelor similare de la Concordia Chiajna, ambele confruntari revenind clar gazdelor.Daca Farul U 18 antrenori, Stefan…

- Doua dintre cele mai valoroase formatii din Divizia A1 la volei masculin, SCMU Craiova si Rapid Bucuresti, se intalnesc sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie, intr-unul dintre derbiurile din acest sezon. Disputa este programata de la ora 18.00 si va conta pentru etapa a 18-a. Cele doua formatii…

- Neinvinsa in 2023, cu o victorie si un egal in cele doua partide jucate 3 0 acasa cu Sepsi Sfantu Gheorghe si 0 0 in deplasare cu U Cluj , Rapidul vizeaza victoria cu FC Voluntari, pentru a tine aproape de primele doua clasate. Etapa a 24 a a Ligii 1 incepe astazi, cand se joaca doua partide, iar maine…