Echipele Under-17 si Under-16 ale Farului Constanta, victorii in deplasare cu CSA Steaua Bucuresti

- In etapa viitoare, Farul joaca acasa contra Chindiei Targoviste, vineri, 29 iulie. Farul Constanta are punctaj maxim dupa primele doua meciuri din Superliga, editia 2022 2023, "marinariildquo; realizand a doua victorie in aceasta seara, in deplasare cu CS Mioveni.Echipa de pe litoral s a impus cu 2…

- In acest an, obiectivul pentru arena Academiei Hagi, de la Ovidiu, e de peste 3.000 de abonati, iar pentru viitorul stadion de la Constanta planurile vizeaza peste 10.000 de abonati. Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului Constanta, isi pune baza in proiectul pe care il deruleaza clubului de pe…

- Noul jucator al "marinarilorldquo; a semnat un contract pe doi ani cu clubul constantean.Fundasul central Mihai Popescu este de astazi noul jucator al Farului Constanta, dupa ce a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani.In varsta de 29 de ani e nascut pe 7 mai 1993 si inalt de 1,88 m, Mihai…

- Campioana Romaniei de la Liga Elitelor U17, Universitatea Craiova , nu a reusit sa-si adjudece si Supercupa Romaniei U17. “Leutii” lui Stefan Florescu au pierdut astazi, pe stadionul “1 Mai” din Valcea, scor 0-1, in fata Farului Constanta, detinatoarea Cupei Romaniei la aceasta categorie de varsta.…

- Cele doua partide se joaca sambata, 4 iunie, respectiv luni, 6 iunie. Cele doua confruntari din Supercupa Romaniei la fotbal Under 17 si Under 15 sunt ultimele meciuri oficiale din sezonul intern 2021 2022.Se vor juca partidele:Supercupa Romaniei U17Sambata, 4 iunie, ora 10.00, stadion 1 Mai Municipal…

- Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 4-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Farului Constanța. La finalul jocului, antrenorul Științei, Laurențiu Reghecampf, s-a declarat foarte mulțumit de evoluție și considera ca victoria aceasta aduce un plus de moral. A fost bucuros…

- In clasament, Farul se afla pe locul patru, cu 32 de puncte, cu unul mai mult decat FC Voluntari, ocupanta pozitiei a cincea, care are insa un meci in minus, urmand a juca in etapa in aceasta seara, de la ora 21.00, acasa cu FCSB.Farul Constanta a disputat astazi meciul din etapa a noua a turneului…