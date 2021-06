Stiri pe aceeasi tema

- Campania organizata de Inspectoratul Școlar Timiș și Spitalul Militar Timișoara, pentru vaccinarea elevilor și membrilor familiilor acestora, dar și a profesorilor, continua miercuri la licee din Lugoj și Nadrag. Luni, echipele mobile au fost la trei licee din Timișoara.

- Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau a organizat, in calitate de initiator, o dezbatere pe tema siguranței in mediul școlar pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și cadrelor didactice. Activitatea a avut la baza parteneriatul institutional, asa…

- Saptamana viitoare va avea loc un nou maraton de vaccinare anti-COVID, fara programare, la doar 60 de kilometri de Lugoj. In cadrul evenimentului, organizat in perioada 4-11 mai, de Spitalul Clinic Militar de Urgenta “Dr. Victor Popescu” Timișoara, vor fi folosite doze de vaccin Pfizer.…

- Echipa de vaccinare mobila de la Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Iacob Czihac” este prezenta in comuna Cristești și vaccineaza persoanele care nu au avut pana acum posibilitatea de a se deplasa la un centru de vaccinare. Vaccinul utilizat la aceasta activitate este Moderna, iar echipa de vaccinare…

- Comunicat. Spitalul Clinic Militar de Urgența ,,Victor Popescu” Timișoara a operaționalizat, incepand cu 20.04.2021, o echipa mobila de vaccinare. Aceasta va acționa pentru imunizarea populației...