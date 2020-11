Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut luni apel la inspectorii școlari sa intensifice monitorizarea lecțiilor online, pentru ca la Ministerul Educației "vin tot mai dese semnale" de la elevi și parinți ca orele in sistem online nu se desfașoara.

- Numarul unitaților de invațamant care iși desfașoara cursurile in scenariul roșu, cu predare exclusiv online, a ajuns la 3.014, informeaza, luni, 26 octombrie, Ministerul Educației și Cercetarii....

- „Sa invațam sa reciclam!” Acesta a fost sloganul activitații desfașurate de elevii claselor V-VIII, ai Școlii Gimnaziale Letea Veche coordonați de prof. Ioana-Alexandra Sion. Activitatea nu este prima de acest gen, iar elevii au mai luat contact cu o astfel de inițiativa și in anii trecuți, atunci cand…

- Un numar de 313 unitați de invațamant desfașoara cursuri sau activitați in scenariul roșu, online, informeaza, joi, Ministerul Educației și Cercetarii. Astfel, este inregistrata o noua creștere a...

- Activitatea didactica ce presupune prezența fizica a elevilor și a cadrelor didactice din unitațile de invațamant preuniversitar din județ, in care sunt organizate secții de votare, se suspenda in perioada 25 – 29 septembrie. Aceasta se va desfașura exclusiv in sistem on-line. Aceasta decizie a fost…