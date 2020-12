Echipele FACIAS vor monitoriza Guvernul și vor elabora Rapoarte de evaluare semestriale Asumandu-și misiunea fundamentala de a apara drepturile civile și de a combate orice abuz instituțional, Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a decis sa monitorizeze profesionist și transparent activitatea noului Guvern, inca din prima zi de dupa votul din Parlament. In acest sens, s-au format patru echipe de specialiști FACIAS, alcatuite in funcție de expertiza dobandita in domeniile specifice de activitate, care vor analiza activitatea ministerelor, delimitate, la randul lor, dupa cum urmeaza: Grupa 1: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

