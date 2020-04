Echipele Distribuţie Oltenia au remediat peste 125 de deficienţe electrice care afectau persoane aflate în izolare/carantinare Echipele operative Distributie Oltenia au remediat pana in prezent peste 125 de deficiente electrice care afectau alimentarea cu energie electrica a unor persoane aflate in izolare/carantinare, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.



"Cu masuri sporite de precautie, electricienii Distributie Oltenia au intervenit si remediat deficiente electrice in locuri de consum cu persoane aflate in izolare/carantinare din peste 100 de localitati din judetele Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea", se mentioneaza in comunicat.



Astfel, echipele de teren Distributie

